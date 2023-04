Martin K. bol nezvestný od konca marca, kedy odišiel z psychiatrickej liečebne, informuje portál Blesk. Vydal sa na prechádzku, no z tej sa už nevrátil. Najskôr si to mal zamieriť do svojho bytu v Prahe, kde nechal odkaz, že si plánuje vziať život. Následne si vzal svoju legálne držanú zbraň a odišiel autom na neznáme miesto.

Dva týždne polícia po šéfovi banky pátrala. Tragické správy prišli v pondelok 10. apríla. "Včera večer bol nájdený nezvestný muž bez známok života. Pri prehliadke tela neboli zistené žiadne podozrivé okolnosti úmrtia," uviedla hovorkyňa pražskej polície Violeta Siřišťová. Martin K. zrejme spáchal samovraždu.

Podľa portálu Novinky.cz mal pracovať 21 rokov ako výkonný riaditeľ ČSOB Private Banking. Banka sa vzhľadom na citlivosť prípadu a policajné vyšetrovanie odmietla k prípadu vyjadriť.