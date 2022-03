Najbohatší Čech, vplyvný podnikateľ a väčšinový vlastník holdingovej spoločnosti PPF Group N. V. zomrel 27. marca 2021 na Aliaške. Osudným sa mu stala havária helikoptéry, ktorá ho mala spolu s kamarátmi vyniesť na hrebeň, z ktorého chceli schádzať na snoubordoch. Informoval o tom český Blesk.

Kellner vyrazil spolu s priateľmi do horského rezortu Tordrillo na Aljaške, kam si išli vychutnať adrenalínový šport heliskiing. Tamojšie zasnežené vrcholky miloval a veľmi dobre ich poznal. Bol tam častým.

Adrenalínový zážitok vyšiel českého miliardára na viac ako štyri milióny korún.

Čo všetko luxusný balíček zahŕňal?

"Balíček obsahoval transport z letiska v Anchorage priamo do hotela. Nasledoval okružný let medzi Anchorage a chatkami v rezorte. Návštevník sa mohol tiež tešiť kulinárskym špecialitám. Všetkých sedem dní zahŕňalo výlety v helikoptére, a samozrejme, tzv. heliskiing. Pritom helikoptéra adrenalínových nadšencov vyvezie na vrchol, a tí potom schádzajú dole," píše Blesk. Žiaľ, práve let vrtuľníkom sa stal pre Petra Kellnera a jeho kamarátov osudným.

27. marec sa im stal osudným

V sobotu, v osudný deň sedel vo vrtuľníku smerujúcom k vrcholom hôr okrem Petra Kellnera aj bývalý šampión v snoubordingu David Horváth, tréner pôvodom z Francúzska Benjamin Larochaix († 50) a dvaja sprievodcovia Gregory Harms († 52) a Sean McManamy (†3 . Vrtuľník riadil skúsený pilot Zachary Russell († 33).

Osudné sekundy

"Keď sa Kellner a jeho priatelia blížili k aljašským vrcholom, počasie sa zdalo byť pokojné. Podľa oficiálnej správy o nehode bola pre pilotov dobrá viditeľnosť (16km). Vietor so skúseným pilotom tiež zamávať nemohol, fúkal rýchlosťou len 9km/h. Išlo ale o údaje zo 43- kilometrov vzdialeného Palmerovho letiska. Podmienky priamo v mieste mohli byť iné," píše blesk.cz.

Nadšenci si pre výlet na vrchol vybrali neskoršiu večernú hodinu. Vo vrtuľníku sedeli o 18:30 h miestneho času. Možné je, že si pri zjazde chceli vychutnať západ slnka.

