Dievčatá, ktoré navštevujú rovnakú základnú školu, prezradili, čo sa hovorí po škole. Podľa nich dievča z okna vyskočilo. Je však záhadou, čo robila v škole tak zavčasu. "Musela ísť asi zadom, pretože normálne sa do školy púšťa až od 7:40," uviedla jedna zo študentiek. O udalosti informuje portál blesk.cz.

"Keby chodila na prípravný kurz pre deviatakov, ktorý je od siedmej do ôsmej, tak tam je dozor, to by sa nemohlo stať," doplnila kamarátka. Žena, ktorá v minulosti rovnakú školu navštevovala, potvrdila, že nie je možné z okien v škole náhodne vypadnúť. Na okno je nutné vyliezť.

Hoci došlo na škole k tragédii, výučba v pondelok nebola prerušená. "Učitelia o tom nechcú hovoriť. Iba tí, čo tu boli, tak vedia, o čo sa jedná," uviedli študentky.

K udalosti sa zatiaľ vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nevyjadrila ani polícia.