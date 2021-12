V sobotu neskoro večer o tom informoval rakúsky Červený kríž, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.

Nešťastie sa stalo v sobotu vo výške 2400 metrov nad morom v oblasti obce Lungau krátko po 13.45 h SEČ, uviedol pre rakúsku agentúru APA hovorca Červeného kríža Anton Schilcher.

Sneh pochoval osem členov zo skupiny lyžiarov a ocitli sa v hĺbke až 4,5 metra, povedal pre miestne médiá predstaviteľ tamojších záchranných služieb Christoph Wiedl.

Dve z obetí boli už mŕtve, keď záchranári vytiahli ich telá spod snehu, pričom tretia obeť zomrela po prevoze vrtuľníkom do nemocnice v meste Klagenfurt.

Dvoch zranených lyžiarov prepravili do nemocnice v meste Tamsweg. Lyžiari zachytení lavínou patrili do výpravy, ktorá prišla do hôr zo spolkových krajín Salzbursko a Horné Rakúsko.

Lavíny v Rakúsku usmrtia v posledných rokoch priemerne 20 ľudí ročne. Posledné dve sezóny boli menej tragické, pretože pandémia koronavírusu spôsobila zníženie celkového počtu lyžiarov.