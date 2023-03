Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall údajne rokuje s ukrajinskými predstaviteľmi o postavení fabriky na produkciu tankov so zameraním hlavne na výrobu tankov typu Panther. V sobotu o tom informoval magazín Der Spiegel na svojej internetovej stránke.

Šéf spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger pre noviny Rheinische Post povedal, že továreň na výrobu tankov na Ukrajine by sa mohla postaviť za "približne 200 miliónov eur" a ročne by mohla vyrobiť do 400 bojových tankov Panther. Dodal, že proti hroziacim ruským leteckým útokom by bolo možné továreň chrániť protivzdušnou obranou.

Papperger uviedol, že rozhovory s ukrajinskou vládou v tejto záležitosti sú "sľubné" a verí, že rozhodnutie bude prijaté v "nasledujúcich dvoch mesiacoch".

Potrebujú viac tankov

Dodal, že ukrajinské sily potrebujú "na víťazstvo 600 až 800 tankov". Aby bolo možné zhromaždiť také množstvo tankov, musí ich výroba začať rýchlo, zdôraznil. "Aj keby Nemecko odovzdalo (Kyjevu) všetkých 300 tankov Leopard 2, ktoré má k dispozícii, stále by to bolo príliš málo," poznamenal.

Rheinmetall už prisľúbil dodanie takmer 250 tankov, z ktorých mnohé pôjdu do Česka či na Slovensko s cieľom nahradiť ozbrojené vozidlá ruskej výroby, a tiež budú doručené na Ukrajinu či nemeckým ozbrojeným silám (Bundeswehr). "Prípravy sú u nás v plnom prúde," povedal v tejto súvislosti šéf spoločnosti.

"Na nasadenie sme pripravili už 40 bojových vozidiel pechoty Marder - do konca roku ich bude okolo 100," priblížil Papperger. "Z 50 (tankov) Leopard 2 A4 je hotových zhruba 30. K tomu sa pridá približne 100 Leopardov 1 staršej výroby, z ktorých z dnešného pohľadu môžeme 88 znova pripraviť na použitie," dodal.

Agentúra AFP pripomína, že Berlín schválil pre Ukrajinu dodávku 18 tankov Leopard 2 A6 zo zásob Bundeswehru a povolil aj reexport Leopardov nemeckej výroby z iných krajín vrátane Švédska, Fínska, Portugalska a Poľska. Na základe tohto plánu má byť Ukrajine dodaných vyše 80 ďalších Leopardov.