"Jeden z nich bol strážcom, dohliadal na všetko, druhý bol vodič traktora", ktorý prevážal všetko obilie, povedala pre AP 24-ročná Kancirová. Dodala, že jeden z mužov bol jej susedom z vedľajšej bytovky a ďalší žil v susednej dedine. V obci, do ktorej v utorok popoludní dopadla raketa, panuje podľa jej slov "strach a úzkosť".

Poland missile victims revealed: First pictures emerge of driver and warehouse worker in their sixties who were killed by stray rocket four miles from Ukrainian border.



