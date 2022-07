TOTO Johnson NEROZDÝCHA: Briti nezostali TICHO, na premiérovu osobu padli TVRDÉ SLOVÁ! ×

Väčšina Britov si myslí, že premiéra Borisa Johnsona by mal nahradiť dočasný predseda vlády, kým si Konzervatívna strana nezvolí jeho nástupcu. Vyplýva to z prieskumu inštitútu YouGov, informuje TASR na základe správy denníka The Guardian.