Odtiaľ odletel do Paríža za Emmanuelom Macronom (45) a spolu potom navštívili Brusel kvôli mimoriadnemu samitu Európskej únie. Tam ich privítal predseda Európskej rady Charles Michel slovami: „Vitajte doma, vitajte v EÚ“. Hoci vrúcnymi slovami a priateľskými gestami zasypávali Zelenského na každom kroku, jeho cesta bola účelová a nie zdvorilostná.

„Potrebujeme delá, muníciu, moderné tanky, rakety dlhého doletu a moderné stíhačky.“ Volodymyr Zelenskyj

Rusko podľa neho chce tento spôsob života zničiť, Ukrajinci to však nedovolia – preto potrebujú ďalšie vojenské zásoby a najmä stíhačky. Pri tejto téme je však názor nejednotný.

Zatiaľ čo napríklad Sunakov predchodca Boris Johnson s tým nemal problém a vyhlásil, že Spojené kráľovstvo by malo poskytnúť všetkých 100 stíhačiek, jeho nástupca export stopol kvôli tomu, že výcvik pilotov pre britské stíhacie stroje Eurofighter Typhoon trvá tri roky, takže to teraz nemá zmysel.

Ukrajinský pilot: Na západnej stíhačke sa dokážem naučiť lietať za tri mesiace Ukrajinský stíhací pilot Vadym Vorošylov tvrdí, že na západnej stíhačke sa dokáže naučiť lietať do troch mesiacov. Tak by mohol pomôcť svojej krajine robiť svetu "ochranný štít" pred ruskou agresiou. Major Vorošylov je vo vlasti známa osobnosť, keď za jeden deň dokázal zostreliť päť iránskych dronov. Podľa vlastných slov je presvedčený, že "naučiť sa všetky bojové úlohy by trvalo tak tri mesiace", vzhľadom na roky strávené lietaním na stíhačke MiG-29 zo sovietskej éry. Aj technici by sa naučili opravovať stíhačky ako F-16 za podobne krátky čas, pretože "pozemné posádky by sa v tom cvičili súbežne", dodal.

Francúzi sú zdržanliví, Nemci kategoricky proti

Zelenskyj by sa mal vraj radšej obhliadať po konvenčnejších a v rámci NATO rozšírených lietadlách F-16, ktoré používajú Holanďania, Dáni a Poliaci, a kde je výcvik pilotov jednoduchší. „Že to trvá tri roky, to som nevedel. Ale no tak, veď vám budeme posielať pilotov, ktorí už dva a pol roka trénovali,“ kontroval ukrajinský líder.

Nemecko a USA tiež nechcú poslať na Ukrajinu stíhačky, no Francúzi to nevylúčili a možno práve terajšie stretnutia Macrona so Zelenským prelomilo ľady. Ak by však aj Elyzejský palác prikývol, bolo by to za striktných podmienok; napríklad, že by sa francúzske stíhačky nesmeli využívať na ďalšiu eskaláciu konfliktu.

Zľava predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a predseda Európskej rady Charles Michel pózuje spoločne po spoločnej tlačovej konferencii v rámci mimoriadneho summitu lídrov členských krajín EÚ v Bruseli vo štvrtok 9. februára 2023.

Kremeľ začal okamžite funieť

Stíhačky sú však mimoriadne citlivá téma a ako sa dalo čakať, Moskva okamžite buchla po stole a zahlásila, že ak niektorá krajina Kyjevu poskyne takúto podporu, príde odplata. Konzekvencií by sa vraj dočkal nielen európsky kontinent, ale „celý svet“. Západ zatiaľ zostal len pri tom, že ukrajinských pilotov cvičí a pripravuje.

Britský premiér Rishi Sunak (uprostred) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia s ukrajinskými vojakmi, ktorí sú cvičení na ovládanie tankov Challenger 2.

Čo sa tankov týka, tam je už ochota väčšia. Briti poslali na Ukrajinu 14 zo svojich 227 tankov Challenger 2, pričom Johnson apeloval svojho času na to, aby Briti exportovali ďalšie. Lenže Ukrajina by radšej chcela ľahšie a mobilnejšie tanky Leopard 1 a 2, ktoré jej už dodali Nemci, Dáni a Holanďania, pretože sú pre konflikt s Ruskom skrátka vhodnejšie.

