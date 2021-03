Princovi a vojvodkyni stačili dve hodiny s moderátorkou Oprah Winfreyovou na to, aby sa kráľovskej rodine postarali o jeden z najväčších škandálov vôbec, no vyzerá to tak, že nie všetky tvrdenia, ktoré v rozhovore desaťročia odzneli, boli pravdivé. Niektoré veci, ako napríklad to, že Meghan podľa vlastných slov „už nechcela žiť“, nemá kto ako dokázať či vyvrátiť, no väčšinu závažných tvrdení je možné porovnať s nespornými faktami.

Samotná monarchia zatiaľ na bombastické obvinenia Meghan a Harryho o rasizme a zlých vzťahoch nereagovala, pretože kráľovná Alžbeta II. si očividne potrebuje dobre rozmyslieť, čo na to dvojici odpadlíkov povie. Britskí komentátori si však servítku pred ústa rozhodne nekládli a zvozili manželov za útoky voči korune pod čiernu zem.

Anketa Hovorili podľa vás Meghan s Harrym v rozhovore úplnú pravdu? Verím im všetko, čo povedali. 4% Myslím, že stopercentná pravda to pri všetkom nebola, ale poväčšine som im veril/a. 0% Niektoré veci im verím, ale väčšinu nie. 75% Všetko si to vymysleli! 21% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Rozhovor hania, ako sa dá, a otvorene vyhlasujú, že Meghan a Harry sú pre kráľovskú rodinu mŕtvi. Situácii nepomohla ani skutočnosť, že Harryho dedo, princ Philip, sa už niekoľko týždňov v nemocnici a zotavuje sa z operácie srdca. Dúfajme, že keď si vypočuje, čo všetko jeho vnuk a nevesta verejne povedali, nedostane infarkt...

Meghan to však čierne vôbec nevidí, ba naopak: počas rozhovoru povedala, že každý má právo hovoriť príbehy, ktoré chce hovoriť, rovnako ako právo na súkromie.

Zvyšok sveta si preto zachoval o niečo „otvorenejšiu myseľ“ a každého zaujíma hlavne to, ktoré z uvedených informácií boli založené na realite, čo z rozhovoru si Meghan „prifarbila“ a čo bola bohapustá lož.

Aká je teda skutočná pravda o Archieho práve na titul, finančnej kríze či dvoch svadbách? Daily Mail rozobral rozhovor Meghan, Harryho a Oprah na drobné a preveril každé závažné tvrdenie. Tieto, aspoň podľa zistení denníka, sú buď zavádzajúce, alebo rovno klamlivé.

7 vecí, ktoré na rozhovore Meghan, Harryho a Oprah podľa Daily Mailu nesedelo:

