Možno by ste si mysleli, že najšpinavšie predmety v domácnosti budú v priestoroch toalety. Veľký omyl. Tieto nenápadné veci plné baktérií a vírusov číhajú priamo v obývačke, v spálni, v detskej izbe, ba dokonca v kuchyni! Pozrite sa, na ktoré veci by ste si mali odteraz dať veľký pozor a mali by ste ich čistiť oveľa dôkladnejšie ako doteraz.