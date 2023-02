Vatikán, najsvätejšie miesto sveta, má prekvapivo poškvrnenú minulosť. Ani by ste neverili, koľko rôznych škandálov tento pápežský štát sprevádza.

V pondelok zo svojej funkcie vo Vatikáne odstúpil francúzsky kardinál Marc Ouellet (78), ktorý bol viackrát obvinený zo sexuálneho zneužívania. On sám síce celý život obvinenia odmietal, no Vatikán si pamätá mnoho podobných prípadov hanby, ktoré boli potvrdené - a to nie u kardinálov, ale rovno pápežov. Toto sú tie najväčšie škandály svätých otcov, ktoré cirkev pošpinili už navždy.

Ján XII. znásilňoval na tých najsvätejších miestach

Najmladší pápež v histórii Ján XII., ktorý pôsobil v rokoch 937 až 964, mal v čase, keď zastupoval Svätý stolec, iba 18 rokov. Na tú bol zjavne ešte nezrelý a nepripravený, pretože jeho roky vo funkcii Svätého otca boli katastrofálne.

Najmladší pápež v histórii Ján XII. Zdroj: Wikimedia

Po smrti otca sa utápal vo veľkom bohatstve a keďže nad sebou nemal žiadnu prísnu ruku, oddával sa rozkoši a neduhom. Od rána do večera popíjal víno, oddával sa hazardu a ľahkým ženám.

Orgie a večierky, počas sexu aj zomrel

Aby si dokázal tento rozmarný život financovať naďalej, začal predávať úrady a tituly. Raz menoval 10-ročného chlapca za biskupa a jedného diakona vysvätil v špinavej maštali; tak málo rešpektoval dôstojnosť cirkevných úradov. Okrem toho bol psychopat, ktorý osobne vykastroval diakona a keď ho jeho spovedník nahneval, vypichol mu oči.

Stal sa notoricky známy svojimi orgiami a opileckými večierkami, ktoré predvádzal v pápežskom paláci. Podľa HistoryCollection premenil svätý chrám na bordel. Mal rád sex na tých najsvätejších miestach so ženami aj mužmi a keď niekto nesúhlasil, znásilnil ich. Dokonca sa oddával radovánkam so svojou neterou a dvomi sestrami. Zomrel údajne na mozgovú príhodu počas sexu.

Článok pokračuje na ďalšej strane>>