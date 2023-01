Zajtra v skorých ranných hodinách začne veľkolepý pohreb zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Na Námestie sv. Petra mieria tisíce veriacich. Smútočnú ceremóniu bude viesť súčasný pápež František. Rakva s telom zosnulého bude následne uložená do niekdajšej hrobky Jána Pavla II.

Smútočná ceremónia sa začala, keď telesné pozostatky Benedikta XVI., ktorý zomrel v sobotu vo veku 95 rokov, vystavili v Bazilike sv. Petra v pondelok ráno, pričom len počas tohto dňa si ho prišlo uctiť približne 65 000 ľudí. V porovnaní s počiatočnými odhadmi talianskych bezpečnostných zložiek išlo o dvojnásobný počet.



Pohreb sa uskutoční na Námestí sv. Petra a viesť ho bude súčasný pápež František. Rakva s telom zosnulého bude následne uložená do niekdajšej hrobky Jána Pavla II. Zosnulého poľského pápeža premiestnili zo spomínanej hrobky hore do baziliky po jeho blahorečení v roku 2011. Jána Pavla II. potom v roku 2014 vyhlásili za svätca na spoločnom kanonizačnom obrade (svätorečení) aj s predchádzajúcim pápežom Jánom XXIII.

Na verejnosť sa dostali aj údajné posledné slová Benedikta XVI. Arcibiskup Georg Gänswein, nemecký prelát, ktorý žil vo vatikánskom kláštore, povedal, že posledné slová pápeža Benedikta boli: „Pane, milujem ťa.“ Podľa neho to počula zdravotná sestra, ktorá 95-ročnému mužovi pomáhala. Benedikt XVI. slabým hlasom, ale veľmi zreteľným spôsobom povedal taliansky: ‚,Pane, milujem ťa.' V tej chvíli som tam nebol, ale sestra to o niečo neskôr rozprávala. Boli to jeho posledné zrozumiteľné slová, pretože potom už nebol schopný sa vyjadriť.“

Hoci Vatikán uviedol, že na pohreb prídu oficiálne delegácie len z Talianska a Benediktovho rodného Nemecka, podľa poľskej televízie TVP sa na poslednej rozlúčke so zosnulým pápežom zúčastnia i viaceré hlavy štátov. Účasť potvrdil poľský prezident Andrzej Duda, ako aj belgický kráľ Filip s kráľovnou Matildou. Na pohreb pravdepodobne prídu aj predstavitelia ďalších európskych katolíckych monarchií.

Slovensko sa bude lúčiť s emeritným pápežom za zvuku kostolných zvonov po celej krajine. Na pohreb do Vatikánu osobne odcestoval šéf slovenských biskupov a slovenskí diváci si môžu pozrieť priamy prenos z celej ceremónie na televízii Noe.



