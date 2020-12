Zarobiť si aj na dôchodku? Prečo nie? 73-ročná Almeda sa so svojím 23-ročným zajačikom stretla prvýkrát na pohrebe svojho syna. V tom čase mal Gary iba 17 rokov, no netrvalo dlho a dvojica si k sebe opäť našla cestu. To, že je medzi nimi 53-ročný vekový rozdiel, sa rozhodli využiť a dnes im ľudia za ich pikantné fotografie platia nemalé sumy!

Almeda Errell (76) na svojom Youtube kanáli prezradila, že s bývalým manželom boli spolu 43 rokov, no ich intímny vzťah bol na bode mrazu. „Nebozkávali sme sa, nedotýkali, romantika nula bodov. S Garym si náš vzťah užívame,“ hovorí Almeda, ktorá sa za Garyho vydala v roku 2015. V tom čase mal iba 18 rokov. Ak ste si mysleli, že je to jeho prvá skúsenosť so staršími ženami, musíme vás sklamať. Gary tesne predtým, než sa sa dal do vzťahu s Almedou, chodil so 77-ročnou babičkou, ktorá mu „zlomila srdce“.

Almede a Garymu veľký vekový rozdiel neprekáža, práve naopak. Zo svojho vzťahu sa snažia vyťažiť maximum, preto si založili spoločný účet na webovej stránke OnlyFans. Gary na stránku pridáva pravidelne videá, ako svojej 76-ročnej manželke spieva, nežne ju hladí po líci a bozkáva. Nič však nie je zadarmo a za to, aby ste ich fotografie a videá videli, si musíte zaplatiť exkluzívny obsah. V prípade tejto dvojice stojí predplatné na mesiac 11 dolárov, počas vianočných sviatkov však dali svojim fanúšikom zľavu, a tak si obsah môžu predplatiť za 5,50 dolára. A čuduj sa svete, ľudia si skutočne zaplatia za to, aby sa mohli na Garyho a Almedine fotografie pozerať.

Dvojica na sociálnych sieťach hovorí otvorene aj o svojom intímnom živote. "So sexom sme počkali až do svadobnej noci,"povedal Gary, ktorý svoju Almedu označil za úžasnú milenku. Zdá sa vám to zvrátené? Nuž, podľa ich fanúšikov, ktorí si každý mesiac platia za exkluzívny obsah len preto, aby sa na dvojicu pozerali, je to úplne normálne.