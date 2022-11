Vyvolávacia cena diela bola 25 miliónov korún, informuje spravodajský webový portál iDNES.cz. Obraz je v autorovej tvorbe významným dielom, pretože demonštruje jeho prechod od figuratívneho maliarstva k abstrakcii. "Bílý kůň", olejomaľba na plátne z roku 1909, je inšpirovaný maliarovými pobytmi v Bretónsku na západe Francúzska.

"Bílý kůň" je dokladom toho, ako Kupka na rozdiel od mnohých svetových maliarov dokázal za necelé desaťročie prejsť dlhú cestu od symbolistického výtvarného prejavu s koreňmi v akademickom školení až k úplne abstraktnej maľbe.

Lot-Highlight - Bílý kůň - White Horse (1909) by Frantisek KUPKA to be auctioned at Galerie Kodl in Prague on November 27th https://t.co/sbfeCoWmzS pic.twitter.com/mYJ94fMZjO