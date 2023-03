Na snímke čínsky prezident Si Ťin-pching počas prípravného stretnutia 20. Zjazdom Čínskej komunistickej strany vo Veľkej sále ľudu v Pekingu 15. októbra 2022. Na zjazde, ktorý sa koná raz za 5 rokov, by malo dôjsť k voľbe novej generácie lídrov v najľudnatejšej krajine sveta. Si Ťin-pching by sa mal stať lídrom na tretie päťročné obdobie, čím by sa stal najsilnejším čínskym politikom od čias bývalého komunistického vodcu Mao Ce-tunga.

Zdroj: Ju Peng