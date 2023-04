TikTok môže na deti vplývať aj POZITÍVNE: Podľa vedcov vďaka nemu čítajú VIAC KNÍH!

Deti prečítali počas vlaňajšieho školského roka o štvrtinu kníh viac než rok predtým. Dopomohli k tomu aj rôzne čitateľské výzvy v aplikácii TikTok. Vyplýva to zo správy Čo čítajú deti (What Kids Are Reading), ktorú v utorok zverejnili britskí a írski vedci. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.