WA 62 Ľvov - Žena s dieťaťom kráča centrom ukrajinského mesta Ľvov v pondelok 20. februára 2023. FOTO TASR/AP A woman with a child walks in central Lviv, Ukraine, on Monday, Feb. 20, 2023. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Zdroj: Petros Giannakouris