Nový Južný Wales, najľudnatejší štát Austrálie, v stredu zaznamenal prvý prípad nákazy koronavírusom za dva týždne. Aj napriek tomu, že vláda má pandémiu pod kontrolou ľuďom odporúča, aby boli opatrní. Tí to však prepočuli a po lockdowne zaútočili na bary.

Austrália od začiatku pandémie zaznamenala celkovo len o čosi viac ako 28 000 prípadov ochorenia COVID-19, ktorému podľahlo 908 ľudí. „Keďže sa zdá, že v prípade komunitného prenosu sa nám podarilo dostať vírus pod kontrolu, najviac vystavené (vírusu) sú najmä pohraničné oblasti... Síce sme ostrov, no nie sme úplne izolovaní od pandémie, ktorá zúri vo svete," dodal minister. Jeho slová však Austrálčania berú na ľahkú váhu a v uliciach hlavného mesta v podnapitom stave oslavovali dlho do noci.

Rovnaký scenár sa odohráva aj v Číne, v meste Wu-chan, odkiaľ sa pandémia rozliezla do celého sveta. Po lockdowne otvorili v krajine všetky kluby, bary a reštaurácie. Nuž, vyzerá to tak, že zatiaľ čo svet bude mať prvý raz smutné Vianoce, Čína a Austrália budú výnimkou. Len, aby na to po sviatkoch nedoplatili!