Na všetky pritom existujú vakcíny, píše prestížny New York Times, ktorý varuje, že na spomínané choroby tak môže v konečnom dôsledku zomrieť viac ľudí než na koronavírus, a to najmä detí. Pandémii vo svete podľahlo už takmer 600-tisíc obetí a podľa lekárskeho časopisu Lancet to najhoršie ešte nemusí byť nutne za nami.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pritom dlhodobo poukazuje na nedostatočnú vakcináciu nielen v krajinách tretieho sveta. Južný Sudán, Bangladéš, Mozambik, Jemen, Kazachstan, Uzbekistan, Nepál – celkovo krajiny Južnej Ameriky, Ázie, Afriky a Blízkeho východu v začiatkoch pandémie pozostavili očkovania. Úrady sa totiž obávali rýchleho šírenia nákazy pri zhromažďovaní ľudí.

Staronové hrozby

Vo viac než 30 krajinách sa objavil zmutovaný kmeň detskej obrny, zvýšil sa aj výskyt záškrtu či cholery. Celosvetovo sa najviac šíria osýpky. Až 29 štátov pozastavilo očkovania, v 18 preto vznikli ohniská epidémie osýpok. Ďalších 13 krajín zvažuje podobný krok, pretože ich zdravotnícky systém je preťažený. V mnohých nemocniciach totiž fungujú v režime, že zariadenie so stovkami lôžok má k dispozícii len niekoľkých lekárov. Problémom sú aj dodávky vakcín.

Prevoz vakcíny proti osýpkam v Afrike. Zdroj: Profimedia

Osýpky sú pritom oveľa nákazlivejšie než koronavírus. „Ak vstúpite do miestnosti, kde bola predtým nakazená osoba, a nikto z vás nie je zaočkovaný, nakazíte sa úplne všetci, čiže 100 percent“povedala pre NY Times Yvonne Maldonado, odborníčka na infekčné choroby zo Stanfordskej univerzity. Infekčnosť koronavírusu sa pritom pohybuje len na úrovni niekoľkých percent.

VIDEO: V Prahe si z koronavírusu spravili veselicu

V chudobných krajinách umrie ročne na osýpky 3 až 6 percent detí od 5 rokov. Podľa štúdie z roku 2019 znížilo očkovanie úmrtnosť detí až o 44 percent.

Imunizácia proti osýpkam a iným chorobám pritom klesla napríklad aj v USA, a to až o 70 percent, informuje český denník Blesk.cz.

Prečítajte si aj: