Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová navštívila v piatok nemeckú obec Lützerath, aby podporila ľudí protestujúcich proti rozšíreniu hnedouhoľnej bane Garzweiler. Ostro kritizovala násilný postup polície, ktorá sa od stredy snaží demonštrantov z oblasti vytlačiť, aby sa mohlo začať s demoláciou vysťahovanej obce. Informuje o tom správa agentúry DPA.

Podľa Thunbergovej je to, čo sa deje v Lützerathe, šokujúce. Poznamenala, že podobné veci sa bohužiaľ dejú na celom svete. Ako konštatovala, ak vlády a koncerny takto spolupracujú na ničení životného prostredia a ohrozujú množstvo ľudí, obyvatelia sa musia proti tomu postaviť a ozvať sa. "Chceme ukázať, ako vyzerá moc ľudí, ako vyzerá demokracia," zdôraznila.

Thunbergová sa bola pozrieť aj na samotnú povrchovú baňu, kam si priniesla transparent s nápisom v angličtine "Keep it in the ground" (Nechajte to v zemi).

Pracovníkom Spolkovej agentúry pre technickú pomoc (THW) sa počas noci nepodarilo dostať aktivistov z tunela pod Lützerathom, kde im podľa polície môže hroziť nebezpečenstvo. Obsadením tunela chcú demonštranti zabrániť nasadeniu ťažkej techniky.

Protesty súvisiace s Lützerathom sa rozšírili aj do Berlína, kde v noci na piatok viac ako sto zamaskovaných výtržníkov v centre mesta hádzalo kamene do výkladov obchodov, zapaľovalo kontajnery a na policajnú stanicu odpaľovali pyrotechniku, píše denník Die Welt s odvolaním sa na miestnu políciu. Fasády budov a okná popísali heslami odvolávajúcimi sa na Lützerath.

Baňu Garzweiler majú podľa dohody medzi vládou spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a energetickou spoločnosťou RWE zatvoriť do roku 2030. RWE obhajuje plány na ťažbu uhlia pod Lützerathom s odôvodnením, že tým sa zaistí energetická bezpečnosť Nemecka po obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska.

Environmentálne skupiny však dohodu odsúdili. Upozorňujú, že spaľovaním uhlia z bane sa uvoľní obrovské množstvo skleníkových plynov a Nemecko nesplní záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z roku 2015.