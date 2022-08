Vírus detskej obrny, ktorý sa našiel v odpadovej vode v New Yorku, naznačuje, že toto ochorenie sa lokálne šíri medzi nezaočkovanými ľuďmi. V piatok to uviedol tamojší úrad verejného zdravotníctva.

TASR správu prevzala od agentúry AP. Štátna komisárka pre zdravotníctvo Mary Bassettová uviedla, že prítomnosť vírusu obrny v newyorskej odpadovej vode je znepokojujúca, no nie prekvapujúca.

"Nebezpečenstvo pre Newyorčanov naozaj existuje, no brániť sa proti nemu je veľmi jednoduché – stačí sa dať proti obrne zaočkovať," uviedol úrad verejného zdravotníctva vo vyhlásení.

V Spojených štátoch 21. júla potvrdili prvý prípad nákazy detskou obrnou za posledné desaťročie. Na toto ochorenie bola pozitívne testovaná nezaočkovaná dospelá osoba z Rocklandu na predmestí New Yorku. Vírus detskej obrny bol však v odpadových vodách na predmestí prítomný už mesiac predtým.

Podľa miestnych predstaviteľov je možné, že v New Yorku sa vírusom detskej obrny už nakazili stovky ľudí, no ešte o tom nevedia, píše AP. Detská obrna je nákazlivá choroba, ktorá postihuje najmä deti. Napáda miechu, môže vyústiť do ochrnutia a často končí smrťou.

Poliovírus, ktorý ochorenie spôsobuje, sa často prenáša kontaminovanou vodou. V USA je vakcína proti poliovírusu dostupná od roku 1955.

Vďaka nej klesol v 60. rokoch počet prípadov na menej než 100 ročne a v 70. rokoch na menej ako desať za rok, uvádza Centrum pro kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). V roku 1979 bol tento vírus v USA eliminovaný, prestal sa teda bežne šíriť, hoci ojedinelé prípady zaznamenali v rokoch 1993 a 2013.