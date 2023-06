V minulosti Lori verejne vyjadrila túžbu nájsť si manžela a mať deti. Priznala, že stratila svoju panenskosť vo veku 23 rokov so svojím druhým priateľom. Jej brat George, ktorý sa narodil ako dievča, ju podporuje pri zoznamovaní s mužmi. Navyše, George vymyslel spôsob, ako Lori poskytnúť súkromie, keď chce tráviť čas s mužmi.

Čo sa týka ich spoločného života, Lori opísala, že keď chodila na rande, George mal so sebou knihy a čítal si, čo mu umožňovalo ignorovať akékoľvek bozky. Podľa nej by jej fakt, že má siamské dvojča nemal brániť v milostnom živote a v pocite byť ženou.

Lori bola istý čas zasnúbená, ale štyri mesiace predtým, než sa mala zosobášiť so svojou láskou, umrel pri dopravnej nehode, kde bol vodič pod vplyvom alkoholu.

Lekári im nedávali veľkú šancu na život. Dnes majú Lori a Dori 61 rokov a patria k najstarším siamským dvojičkám na svete. Zdroj: facebook/lorianddoristory

"Toto ma zničilo. Rozbilo mi to srdce. Stále som v kontakte s jeho rodinou a len nedávno som sa potom všetkom znovu začala dávať do zoznamovania. George ma počas týchto ťažkých chvíľ veľmi podporoval. Keby nebolo jeho, neviem, či by som to prežila," priznala Lori, žena, ktorú osud skúšal. George už v minulosti niekoľkokrát vyjadril túžbu, aby sa jeho sestra vydala. "Mohli by robiť čokoľvek, a ja by som sa správal tak, akoby som vôbec nebol prítomný," zdôraznil.

Dvojičky Lori a Dori sa narodili 18. septembra 1961. V priebehu 90. rokov sa Dori rozhodla zmeniť svoje meno na Reba, ale v roku 2007 oznámila, že sa identifikuje ako trans muž a zvolil si meno George. Týmto sa stali prvými siamskými dvojičkami, ktoré si vybrali odlišné pohlavia. Lekári pôvodne predpokladali, že sa nedožijú viac ako 30 rokov, ale prekvapili nielen odborníkov, ale aj všetkých okolo seba, keď prekročili dvojnásobok očakávanej dĺžky svojho života.

