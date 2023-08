Biely dom je "rozhodne otvorený" možnosti, že by sa výcvik ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16 konal na území USA, jeho predstavitelia uviedli v piatok. Upozornili však, že tento proces je komplikovaný a bude nejaký čas trvať. TASR prevzala správu z portálu americkej televízie CNN.

"Dôvod, prečo to robíme, je súčasťou širšieho úsilia o dlhodobé zlepšenie obrannej schopnosti a vojenskej spôsobilosti Ukrajiny," povedal v piatok hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. "Chvíľu potrvá, kým sa lietadlá objavia na Ukrajine a budú integrované do leteckej flotily," dodal.

Na snímke ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov (uprostred) a šéf ukrajinského úradu špeciálnej komunikačnej a informačnej ochrany Jurij Ščigol pózujú s 1700 dronmi pred odoslaním na frontovú líniu, kde budú použité v boji proti ruským jednotkám 25. júla 2023 v Kyjeve. Zdroj: Libkos

Kirby vyhlásil, že okrem dodania lietadiel a výcviku pilotov, ukrajinskí spojenci musia tiež pripraviť "logistiku údržby, ktorú si vyžaduje mať vo svojej flotile moderné lietadlá ako sú F-16". Zdôraznil, že "to všetko trvá nejaký čas" a dodal, že súčasťou výcviku je aj výučba anglického jazyka.

"Budeme podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné," uviedol Kirby. "Nevedeli sme sa dočkať, kedy poskytneme Ukraine tieto dlhodobé schopnosti a spôsobilosti, a nedočkavosť je to správne slovo, ktoré to vystihuje," povedal.

Raketomet Grad ukrajinskej armády odpaľuje rakety na ruské pozície na fronte pri Bachmute na Ukrajine 12. júla 2023. Zdroj: Roman Chop

"Ak bude kapacita na výcvik ukrajinských pilotov v Európe naplnená, sme určite otvorení možnosti ich výcviku tu v Spojených štátoch," dodal.

CNN predtým informovala, že USA stále čakajú na to, kým európski predstavitelia predložia definitívny plán výcviku ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16, ktorý budú musieť USA pred reálnym spustením programu povoliť.

Ruský raketomet TOS-1A Solncepjok, ktorý ukoristil ukrajinský armádny prápor "Da Vinci", strieľa smerom k ruským pozíciám na frontovej línii pri Kreminne v Luhanskej oblasti na Ukrajine v piatok 7. júla 2023. Nápis na raketomete je "Da Vinci", čo je krycie meno veliteľa práporu Dmytra Kotsiubayla, ktorý bol v boji zabitý. Zdroj: LIBKOS

Predstavitelia EÚ a Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac verejne povedali, že očakávajú, že výcvik začne v auguste, no tento termín bol posunutý, keďže predstavitelia pracovali na dolaďovaní logistických detailov vrátane toho, koľko pilotov Ukrajinci nakoniec pošlú na výcvik.

Zelenskyj dlho naliehal na západných spojencov, aby mu poskytli moderné bojové lietadlá, pričom práve stíhačký F-16 by podľa neho znamenali zmenu hry vo vojne proti Rusku.