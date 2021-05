Vakcína proti ochoreniu COVID-19 od čínskej spoločnosti Sinopharm je účinná u osôb mladších ako 60 rokov, nedostatočná je však kvalita niektorých údajov o riziku závažných vedľajších účinkov. Uviedli to v stredu odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Ako píše agentúra Reuters, Strategická poradná skupina odborníkov (SAGE) pôsobiaca pri WHO skúmala údaje z tretej fázy klinických štúdií vykonaných v Číne, Brazílii, Indonézii, Turecku a Čile. Odborníci WHO majú "veľmi malú dôveru" v údaje poskytnuté firmou Sinopharm o riziku výskytu vážnych vedľajších účinkov u niektorých pacientov.

Dospeli však k záveru, že táto očkovacia látka efektívne zabráni výskytu pľúcnej choroby COVID-19, vyplýva z dokumentu, do ktorého mohla agentúra Reuters nahliadnuť. Vakcínu Sinovac dosiaľ schválilo na použitie 32 krajín a jurisdikcií, kde doteraz podali okolo 260 miliónov dávok, uviedla SAGE.

"Sme si istí, že dve dávky CoronaVacu (ďalší názov pre vakcínu Sinovac) sú účinné pri prevencii ochorenia COVID-19 potvrdeného PCR testom u dospelých (18 - 59 rokov)," uvádza sa vo vyhlásení SAGE zverejnenom na webovej stránke WHO.

Skupina zároveň upozorňuje na nedostatky v údajoch o bezpečnosti u tehotných žien, ako aj klinickej účinnosti a bezpečnosti u starších ľudí a osôb s inými ochoreniami.

Odborníci si sú podľa vlastných slov "pomerne istí", že riziko nepriaznivej reakcie je nízke u ľudí mladších ako 60 rokov. Pri starších osobách alebo ľuďoch s komorbiditami však nemajú dostatočné údaje.

Čínsku vakcínu skúmala v stredu aj ďalšia, osobitná skupina expertov WHO s cieľom určiť, či je možné túto očkovaciu látku schváliť na núdzové použitie. To by umožnilo jej využitie v rámci medzinárodnej iniciatívy COVAX usilujúcej sa o väčšiu dostupnosť vakcín proti covidu.