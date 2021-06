Vláda prezidenta Alejandra Giammatteiho zaplatila začiatkom apríla okolo 80 miliónov dolárov za dodávku ôsmich miliónov dávok vakcíny. Zatiaľ z nich stredoamerická krajina dostala len 150.000, uviedla vláda. Nákaza koronavírusom medzitým v Guatemale dosiahla vrchol.

Zdroj: Sandra Sebastian

Ministerka zdravotníctva povedala, že Guatemala dala Ruskému fondu priamych investícií (RDIF), ktorý má na starosti marketing Sputnika v zahraničí, 20 dní na doručenie sľúbených dávok.

Hovorca RDIF uviedol, že ďalšie dodávky vakcíny dorazia do Guatemaly čoskoro. "Jedno lietadlo so Sputnikom V má naplánovaný prílet do Guatemaly tento týždeň, ďalšie priletí už začiatkom budúceho týždňa, aby boli splnené záväzky vyplývajúce zo zmluvy," napísal v e-mailovom vyhlásení Gleb Brianski, riaditeľ pre špeciálne projekty v RDIF.

Ruský prezident Vladimir Putin sa na medzinárodnej scéne chválil vakcínou Sputnik V. V marci vyhlásil, že jeho krajina podpísala zmluvy na výrobu stámiliónov dávok v zahraničí.

Rusko však vyrobilo iba zlomok z nich a počet vyprodukovaný za mesiac je oveľa nižší než v prípade vakcín od spoločností Pfizer a AstraZeneca, dodala agentúra Reuters.