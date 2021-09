Posledné americké lietadlo odštartovalo z medzinárodného letiska v Kábule minútu pred polnocou z pondelka na utorok miestneho času, povedal veliteľ amerických ozbrojených síl na Blízkom východe generál Kenneth McKenzie. Jeden z hliadky hnutia Taliban na letisku v Kábule pre agentúru AP potvrdil, že posledných päť amerických lietadiel odletelo krátko po polnoci miestneho času. V uliciach mesta sa následne ozývala oslavná streľba. "Americkí vojaci opustili kábulské letisko a náš národ získal úplnú nezávislosť," reagoval hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid. (tasr)

Len čo sa posledné lietadlo americkej armády odlepilo od zeme, nočnú oblohu rozsvietil veľký ohňostroj. "Je to historický deň a historický okamih," dodal Mudžáhid. Obrnené vozidlá s bojovníkmi Talibanu sa premávali po pristávacej letiskovej dráhe, navzájom sa fotili a do vzduchu strieľali svietiacu muníciu.

Taliban oslavuje v uliciach svoje víťazstvo. Zdroj: taliban

Ďalší bojovníci zas strážili civilnú časť letiska, v ktorej sa nachádzali porozhadzované kufre Afgancov, ktorí sa snažili opustiť krajinu. "Po 20 rokoch sme porazili Američanov," citovala agentúra AP jedného z bojovníkov.

Moderoval pod dohľadom Talibanu

Strach v očiach a hrôza v tvári! Po odchode amerických vojsk z Afganistanu vtrhol Taliban aj do sídla afganskej televíznej stanice AITV a moderátorovi sa vtesnal priamo do živého vysielania. Mirwaisovi Haídarímu Haqdústovi stálo za chrbtom počas čítania správ z čítačky 8 bojovníkov so samopalmi v rukách, ktorí kontrolovali každé jedno slovo, ktoré práve prečítal.

