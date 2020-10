Jeho cieľom bude spomaliť šírenie nákazy koronavírusom, keďže tento región, ako aj celé Taliansko, za posledné týždne zaznamenávajú zvýšený počet prípadov infekcie. Informoval o tom v utorok britský denník The Guardian s odvolaním sa na najvyššieho predstaviteľa tamojšej samosprávy Vincenza de Lucu.

Zákaz pohybu na verejnosti by mal platiť od 23.00 h. Toto opatrenie bude ešte musieť schváliť talianska vláda, nič však nenasvedčuje tomu, že by tak neurobila. V porovnaní s prvou vlnou pandémie je teraz taliansky premiér Giuseppe Conte pripravený prenechať regionálnym vládam väčšie právomoci v zavádzaní reštrikčných opatrení, píše Guardian.

Podľa starostu Neapolu Luigiho de Magistrisa je možné aj to, že v Kámpanii budú musieť opätovne zaviesť prísne karanténne opatrenia z jari. "Máme už len 15 voľných lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti," varoval v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas RAI.

Kampánia je v súčasnosti po Lombardsku druhým najviac zasiahnutým z 20 regiónov Talianska. Práve v Lombardsku, kde sa nachádza aj Miláno, o nočnom zákaze vychádzania od 23.00 do 05.00 h rozhodli už v pondelok. Začne platiť vo štvrtok a potrvá do 13. novembra. Okrem počtu nakazených v Lombardsku stúpol aj počet ľudí v nemocniciach. Odborníci upozorňujú, že počet hospitalizovaných by mohol dosiahnuť 4000. Súčasne varujú, že počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) by sa do konca októbra mohol zvýšiť až na 600 zo súčasných 113. Z tohto dôvodu prišlo aj k obnoveniu nemocnice v Miláne na tamojšom výstavisku.

Taliansko od vypuknutia pandémie zaznamenalo podľa údajov americkej univerzity Johnsa Hopkinsa 423.578 prípadov nákazy a 36.616 úmrtí. Na JISkách sa v súčasnosti nachádza 870 pacientov, počet aktívnych prípadov stúpol na 142.739, v nemocniciach je 8454 pacientov.