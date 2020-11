Taliansko plánuje v januári budúceho roku spustiť rozsiahle očkovanie novou vakcínou proti koronavírusu SARS-CoV-2. Uviedol to v sobotu taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza.

Informovala o tom agentúra AFP. "Očkovanie začne koncom januára. Dúfame, že vtedy už budeme mať k dispozícii prvé dávky vakcíny. Táto kampaň bude bezprecedentná ... a bude si vyžadovať mimoriadnu mobilizáciu zdrojov,"uviedol Speranza.

Expertná skupina, ktorá vznikla ako poradný orgán talianskej vlády, uviedla, že národný a medzinárodný dohľad nad vývojom vakcín je "zárukou ich bezpečnosti".

Prieskum verejnej mienky inštitútu Ipsos pre taliansku televíznu stanicu La7 však začiatkom tohto týždňa ukázal, že 16 percent Talianov by sa vakcínou dostupnou budúci rok zaočkovať odmietlo a 42 percent by si najprv počkalo, či bude účinná. Iba tretina respondentov uviedla, že by sa dala zaočkovať ihneď, ako bude vakcína k dispozícii.

O zámere zaočkovať do polovice roka 2021 značný počet svojich obyvateľov novou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 informovalo v piatok aj Španielsko. Podľa španielskeho premiéra Pedra Sáncheza bude Španielsko "prvou krajinou v rámci Európskej únie, ktorá bude mať spolu s Nemeckom komplexný plán očkovania".

Taliansko je podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa s viac ako 49.000 úmrtiami a s vyše 1,3 miliónom potvrdených prípadov jednou z najviac postihnutých krajín v Európskej únii. Po Spojenom kráľovstve je v poradí druhou krajinou EÚ s najvyšším počtom úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19.