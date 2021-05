"Minister zdravotníctva Roberto Speranza podpísal výnos, ktorý cestujúcim s negatívnym testom prichádzajúcim z EÚ a schengenského priestoru, ako aj z Británie a Izraela umožňuje vstup do Talianska," povedal hovorca rezortu s tým, že tak prestane platiť doterajšia povinná "minikaranténa" v rozsahu piatich dní. Po jej ukončení bol dosiaľ povinný i ďalší test.

Taliansko zároveň predĺžilo opatrenia blokujúce príchod cestujúcich z Brazílie. Okrem letísk v Ríme a Miláne rozšíri Taliansko tzv. bezkoronavírusové lety pre pasažierov z Kanady, Japonska a Spojených arabských emirátov i o letiská v Benátkach a Neapole.

Taliansky premiér Mario Draghi uviedol, že návrat turistov je kľúčový pre obnovu hospodárstva krajiny, ktorá patrí medzi pandémiou najviac zasiahnuté na svete.

V posledných týždňoch sa počet infikovaných v Taliansku, kde koronavírusu podľahlo viac ako 120.000 ľudí, znižuje. Po pomalom štarte napreduje i tempo očkovania - v krajine so 60-miliónovou populáciou dosiaľ podali zhruba 26 miliónov dávok vakcín.

V Taliansku naďalej platí nočný zákaz vychádzania po 22.00 h, no v apríli sa znova otvorili terasy kaviarní a reštaurácií, ako aj múzeá či kiná. V pondelok sa majú po piatich mesiacoch takmer všetky talianske regióny preradiť do žltej zóny so stredným rizikom nákazy.

Draghiho vláda čelí tlaku krajne pravicovej Ligy Severu i ďalších strán, čo sa týka ďalšieho otváranie krajiny. Uvoľňovanie opatrení má byť i hlavnou témou pondelňajších koaličných rokovaní.