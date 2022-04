Taliansko nebude vetovať sankcie proti ruským energiám, ale chce, aby Európska únia zastropovala ceny zemného plynu. V rozhovore pre americkú spravodajskú stanicu CNN to v stredu povedal taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio.

Taliansko sa v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu bude ďalej snažiť znižovať svoju závislosť od ruskej ropy a zemného plynu, aj napriek obavám z narastania cien za palivá, uviedol Di Maio. "Cena za energiu je v tomto okamihu našou prvou obavou, ale Taliansko sa nechystá vetovať žiadne sankcie, ktoré postihnú energie," dodal Di Maio.

"Sú napríklad podniky, ktoré platia za elektrickú energiu o 400 percent viac. V tejto chvíli musíme zastaviť takéto špekulatívne správanie a zastropovať ceny za energie. Snažíme sa to dosiahnuť prostredníctvom EÚ a ak to urobíme cez Európsku energetickú burzu, dokážeme aspoň stabilizovať zvyšovanie cien pre rodiny. Určite to predložíme ešte pred nasledujúcou Európskou radou," uviedol taliansky minister.

Vyjadrenia Di Maia nasledovali po tom, čo taliansky premiér Mario Draghi v pondelok 11. apríla oznámil, že Taliansko uzatvorilo dohodu o zvýšení dovozu energií z Alžírska. O dohode informoval po stretnutí s alžírskym prezidentom Abdalom Madžídom Tabbúnom v Alžíri.