Vedci zo Luisianskej štátnej univerzity pozorovali, čo by sa dialo s prírodnými systémami, keby začala sa začala jadrová vojna. Vedúca projektu doktorka Cheryl Harrison varovala, že nezáleží na tom, medzi kým sa nukleárna vojna odohrá, výsledok bude stále ten istý: „Môže to byť India a Pakistan alebo NATO a Rusko. Je to úplne jedno. Akonáhle sa dym uvoľní do hornej atmosféry, šíri sa globálne a ovplyvňuje každého."

Štúdia je založená na viacerých regionálnych a rozsiahlych počítačových simuláciách. Podľa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru existuje v súčasti deväť krajín, ktoré kontrolujú viac ako 13 000 jadrových zbraní, píše denník The Daily Mail.

Cheryl Harrison Zdroj: Twitter/@UTRGNewsroom

Doba ľadová a temnota

Nový výskum, ktorý bol zverejnený v časopise AGU Advances, opisuje, že ak by došlo k jadrovému konfliktu medzi Ruskou federáciou a USA, útok by s veľkou pravdepodobnosťou spôsobil "malú dobu ľadovú" trvajúcu tisíce rokov. V prvom mesiaci po výbuchu by priemerná globálna teplota klesla približne o 10 stupňov Celzia, čo je viac ako počas poslednej doby ľadovej, ktorá trvala viac ako 100 000 rokov.

Ohnivé búrky by uvoľňovali sadze a dym do horných vrstiev atmosféry, ktoré by zablokovali prienik slnečných lúčov a spôsobovali neúrodu na celom svete.