Takmer prišla o ŽIVOT: V priamom prenose sa zrútil most, ŠOKOVANÁ reportérka stála pri ňom!

Presvedčila sa o tom aj reportérka americkej televízie FOX 46 News Amber Robertsová. Informuje o tom portál New York Post.

Amber chcela počas živého vstupu z povodňami zasiahnutého okresu Alexander v štáte Severná Karolína divákom zblízka ukázať poškodený most a ocitla sa v život ohrozujúcej situácii.

"Tento most sa doslova potápa," povedala Robertsová. O niekoľko sekúnd neskôr sa však úsek vozovky zrútil a spadol do rozvodnenej rieky. Robertsová sa poriadne zľakla a skríkla. Reportérka stála iba meter od okraja veľkej trhliny a poriadne ju to vydesilo.

Robertsová si ihneď uvedomila, že to nebol najlepší nápad a spolu s kameramanom poškodený most urýchlene opustili.

