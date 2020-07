Správa s názvom Stav potravinovej bezpečnosti a výživy vo svete uvádza, že globálne spomalenie hospodárstva a negatívne dôsledky klimatických zmien spôsobujú, že počet ľudí trpiacich hladom sa zvyšuje. Vývoj situácie tento rok zhoršuje i pandémia koronavírusu SARS-CoV-2.



"Po desaťročiach dlhodobého poklesu začal od roku 2014 počet ľudí trpiacich hladom pomaly narastať,"uvádza sa v správe. Počet ľudí trpiacich hladom sa v priebehu jedného roka do roku 2019 zvýšil o 10 miliónov. Za posledných päť rokov sa tento počet zvýšil o 60 miliónov. Ak bude tento negatívny trend pokračovať, dosiahnutie cieľa eliminácie hladu vo svete do roku 2030 bude podľa OSN nemožné.



Autori správy upozorňujú na to, že potraviny s dostatočnými množstvom živín sa pre mnohých obyvateľov Zeme stávajú príliš drahými. To prispieva k podvýžive i k zvyšujúcemu sa výskytu obezity u dospelých i detí. Správa odhaduje, že vo svete žijú až dve miliardy ľudí, ktorí nemajú pravidelný prístup k bezpečným a výživným potravinám a k dostatočnému množstvu potravy.



Výročnú správu spoločne vypracovali Detský fond OSN (UNICEF), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodný fond pre rozvoj poľnohospodárstva (IFAD) a Svetový potravinový program (WFP).

Autori: TASR, tasr , pet