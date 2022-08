Do Záporožskej jadrovej elektrárne smeruje tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Oznámil to v pondelok šéf tejto dozornej jadrovej agentúry OSN Rafael Grossi.

"Nastal ten deň: Podporná a asistenčná misia do Záporožskej jadrovej elektrárne je už na ceste," napísal na Twitteri Grossi.

Tím MAAE podľa neho dorazí do tejto najväčšej európskej jadrovej elektrárne v priebehu tohto týždňa. Podľa AFP by mal elektráreň navštíviť aj samotný Grossi. Ukrajinskí predstavitelia v piatok avizovali, že delegácia MAAE by mohla navštíviť Záporožskú jadrovú elektráreň na juhu Ukrajiny už tento týždeň. Varovali však, že Rusko sa príchod delegácie snaží prekaziť.

Záporožskú jadrovú elektráreň obsadili v prvých týždňoch invázie ruské vojská, no naďalej ju prevádzkujú ukrajinskí pracovníci. Toto zariadenie sa odvtedy nachádza na frontovej línii. Kyjev a Moskva sa v posledných týždňoch navzájom obviňujú z ostreľovania tejto jadrovej elektrárne, čo vyvoláva obavy z možného úniku radiácie.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba predtým varoval, že ruské invázne vojská využívajú ukrajinskú Záporožskú jadrovú elektráreň ako vojenskú základňu. Podľa Kulebu tým vystavujú riziku celý kontinent.