Bolo by to Putinovo prvé osobné stretnutie zo západnými lídrami od začiatku vojny na Ukrajine, pripomenul vo štvrtok portál britskej televízie Sky News.

Ruský prezident nevylúčil, že sa objaví na stretnutí skupiny najväčších svetových ekonomík G20, povedal predstaviteľ pre americkú televíziu NBC News, partnerskú stanicu britskej Sky News. Summit sa bude konať v indickom hlavnom meste Naí Dillí 9. až 10. septembra, keďže India je v súčasnosti predsedajúcou krajinou v G20.

O deväť mesiacov Putina čakajú prezidentské voľby a chcel by znovu vystupovať na svetovej scéne. Summit by rád využil na zmenu a naklonil si na svoju stranu krajiny, ktoré nie sú spriaznené so Západom – ako napríklad Čína.

Putin sa prestal objavovať na medzinárodných podujatiach už počas pandémie koronavírusu v rokoch 2020 a 2021. V tom období sa zúčastňoval na summitoch G20 prostredníctvom videokonferencií.

Odmietol prísť aj na summit skupiny G20 v roku 2022 na indonézskom ostrove Bali, kde svetoví lídri odsúdili jeho napadnutie Ukrajiny.