Tábory migrantov v bieloruskom pohraničí vypratali: Repatrianti pristáli v Iraku

Lietadlo Boeing 747 spoločnosti Iraqi Airways so 431 irackými migrantmi, ktorí sa v uplynulých dňoch chceli dostať cez hranicu Bieloruska do Poľska, pristálo podvečer v meste Arbíl, metropole autonómnej oblasti Kurdistan na severe Iraku. Podľa agentúry AFP to potvrdil hovorca autonómneho regiónu.