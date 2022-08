Terajšia situácia poukazuje podľa neho na dôležitosť hľadať nové zdroje energie.

"Azerbajdžan je v tomto smere jedným z najdôležitejších partnerov v krátkodobom i strednodobom horizonte, ak nie jediným. Toto partnerstvo podporuje aj nedávno podpísaná energetická dohoda medzi EÚ a Azerbajdžanom," napísal Szijjártó.

Pripomenul, že v stredu telefonicky rokoval s ministrom energetiky Azerbajdžanu Parvizom Šachbazovom.

Dohodli sa na pripojení Maďarska k plánu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v Azerbajdžane. Odtiaľ by mala byť pôvodne dodávaná do Gruzínska a odtiaľ do Rumunska.

Podľa Szijjártóa možno túto investíciu reálne zrealizovať do troch až štyroch rokov. "Jej vytvorenie by bolo na jednej strane veľkým prínosom pre zabezpečenie našich energetických dodávok, keďže by išlo o úplne nový zdroj energie. Na druhej strane by nás to ešte viac priblížilo k dosiahnutiu našich cieľov uhlíkovej neutrality. Návrh zmluvy dostaneme čoskoro," uzavrel maďarský minister.