Hromadné testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré sa konalo na Slovensku, pomohlo znížiť šírenie nákazy o 60 percent. K tomuto zníženiu však prispeli aj tvrdé karanténne opatrenia, uvádza sa v štúdii britských vedcov, o ktorej v pondelok informoval denník The Guardian.

Výskumníci dospeli k záveru, že hromadné testovanie obyvateľstva v SR antigénovými rýchlotestami viedlo k zhruba 60-percentnému obmedzeniu šírenia nákazy v priebehu jedného týždňa. Tento pokles sa však podarilo dosiahnuť aj vďaka prísnym karanténnym a ďalším opatreniam, ktoré testovanie sprevádzali.

Autori štúdie, na vypracovaní ktorej sa podieľal tím expertov z Londýnskej (vysokej) školy hygieny a tropickej medicíny (LSHTM), dali tento vývoj do kontrastu s anglickým Liverpoolom, kde prebehlo masové testovanie, avšak bez súčasného uplatňovania tvrdých reštrikcií. Štúdia britských vedcov zatiaľ neprešla recenzným procesom.

"Existujú pomerne presvedčivé dôkazy, že lockdown v kombinácii s hromadným testovaním viedli na Slovensku k veľmi výraznému obmedzeniu záťaže infekciou COVID-19," uviedol docent Stefan Flasche z LSHTM. To, čo sa podarilo dosiahnuť v SR, prirovnal k vyliatiu veľkého vedra vody do ohňa: zredukoval sa rozsah plameňov, hoci nedošlo k ich úplnému uhaseniu. "Minimálne sa podarilo získať určitý čas, nebolo potrebné zavádzať štvor- alebo päťtýždňový lockdown," domnieva sa docent Flasche. Obzvlášť pritom vyzdvihol význam toho, že v SR boli umiestňovaní do karantény aj členovia domácnosti infikovaných osôb.

K úspechu plošného testovania na Slovensku viedla podľa jeho slov aj citlivosť použitých antigénových rýchlotestov od firmy Biosensor, ktoré schválila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), a tiež skutočnosť, že ich vykonávali výterom z nosa profesionálni zdravotníci. "Spomedzi nakazených, ktorí podstúpili testovanie, Slovensko pravdepodobne zachytilo pravdepodobne až 90 percent," tvrdí Flasche.