Vojna na Ukrajine trvá už tri týždne. Okrem vojakov v boji však zomierajú aj civilisti, medzi ktorými sú aj deti. A zatiaľ, čo ukrajinský prezident odmieta opustiť vojskami obkľúčený Kyjev, ruský prezident sa ukazuje len sporadicky. Podľa ruského portálu Russia Beyond má k dispozícií najmenej osem oficiálnych nehnuteľností , kde by sa mohol ukrývať.

Ruskú inváziu na Ukrajine odsúdil takmer celý svet. Už tri týždne sú denne bombardované ukrajinské mestá a obce, pričom zomierajú aj civilisti. Tisíce ľudí už prišli o svoje majetky aj domovy a s minimom vecí v rukách utekajú zo svojej vlasti do bezpečia. Na rozdiel od nich si ruský prezident môže stále hovieť v luxusných nehnuteľnostiach, hoci oficiálne vlastní len jeden byt, prokremeľský portál Russia Beyond uvádza ďalších osem adries, kde by sa mohol nachádzať.

Zdroj: Andrei Gorshkov

Od malého bytu, v ktorom býval v deväťdesiatych rokoch, až po Stalinovu daču a Romanovský palác, má vodca najväčšej krajiny na Zemi k dispozícii množstvo miest na prácu a oddych. Podľa ruského investigatívneho portálu Proekt môže vlastniť Putin dokonca viac ako 20 oficiálnych i neoficiálnych sídiel po celom Rusku a na anektovanom Kryme, medzi ktorými je aj atómový bunker. Osem oficiálnych sídel ruského prezidenta nájdete na nasledujúcich stranách.