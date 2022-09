"Falošné referendá a mobilizácia sú znakmi slabosti a zlyhania Ruska. Spojené štáty nikdy neuznajú nárok Ruska na údajne anektované ukrajinské územie a budeme naďalej stáť pri Ukrajine – a to tak dlho, ako to bude potrebné," napísala Brinková.

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil v stredu v Rusku čiastočnú mobilizáciu pred tým, ako sa v štyroch ukrajinských regiónoch uskutočnia referendá o pripojení k Rusku. Ruský minister obrany Sergej Šojgu následne oznámil, že v Rusku bude mobilizovaných 300.000 záložníkov ruských ozbrojených síl.

Predstavitelia samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej –, ako aj Ruskom dosadení zástupcovia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny v utorok oznámili, že v termíne od 23. do 27. septembra usporiadajú referendá o pripojení sa k Rusku.

Putinove vyhrážky treba brať vážne

Stredajší televízny príhovor ruského prezidenta Vladimira Putina k národu je znepokojujúcim vyostrením situácie, a vyhrážky, ktoré vyslovil, treba brať vážne. Pre spravodajskú stanicu Sky News to povedala Gillian Keeganová z britského ministerstva zahraničných vecí.

Putin v prejave oznámil, že v Rusku nariadil vojenskú mobilizáciu - prvú od druhej svetovej vojny. Varoval tiež Západ, že ak bude pokračovať v "jadrovom vydieraní", Moskva odpovie celým svojím obrovským arzenálom zbraní.

"Evidentne je to niečo, čo musíme brať veľmi vážne, pretože my to nemáme pod kontrolou - a nie som si istá, či to má pod kontrolou on. Je to jednoznačné vystupňovanie (konfliktu)," povedala Keeganová.

Mobilizácia je ďalším dôkazom toho, že jediným agresorom je Rusko

Čiastočná mobilizácia, ktorú vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, je snahou o ďalšiu eskaláciu Ruskom rozpútanej vojny na Ukrajine. Uviedol to v stredu na sociálnej sieti Twitter v reakcii na prejav ruského prezidenta predseda českej vlády Petr Fiala.

Podľa Fialu je Putinovo vyhlásenie dôkazom toho, že jediným agresorom je práve Rusko. "Pomoc Ukrajine je potrebná a musíme v nej v našom vlastnom záujme pokračovať," dodal český premiér.

Čína v reakcii na Putinove vyhlásenia vyzvala Rusko a Západ na dialóg

Čína vyzvala Rusko a západné krajiny na vzájomný dialóg a hľadanie spôsobu, ako vyriešiť bezpečnostné obavy všetkých strán po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin obvinil Západ z "jadrového vydierania". Vyplýva to zo stredajšieho vyhlásenia hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pina, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Postoj Číny k situácii na Ukrajine je stály a jasný, povedal hovorca čínskeho rezortu diplomacie na pravidelnej tlačovej konferencii.