Nový variant, ktorému sa pripisuje súčasný nárast v počte nakazených v Juhoafrickej republike, zaznamenali už aj v Botswane a Hongkongu. Dostal vedecké označenie B.1.1.529 a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) by mu mala udeliť grécke označenie Nu. Podľa informácií denníka Daily Mail sa potvrdili prvé prípady "Nu" už aj Európe, konkrétne v Belgicku.

Čím sa líši od pôvodného vírusu?

Tento variant má podľa slov virológa Tulia de Oliveiru celkovo 50 mutácií, pričom 30 sa ich nachádza na tzv. spike proteíne, ktorý je kľúčový tak pre vakcíny, ako aj pre vírus samotný – vďaka nemu preniká do našich buniek. Vírus je tak odlišný od toho pôvodného, ktorý sa rozšíril z čínskeho Wu-chanu, že podľa odborníkov naňho už vakcíny nemusia fungovať.

„O tomto víruse vieme zatiaľ len veľmi málo. Nevieme, či je nákazlivejší, či zabíja viac alebo menej, ako rýchlo sa šíri. Čo však vieme, je to, že má v sebe množstvo mutácií, ktoré sa objavili aj v predošlých variantoch,” povedal pre Plus JEDEN DEŇ infektológ Peter Sabaka.

V Afrike je proti koronavírusu úplne zaočkovaných len 6,6 percenta obyvateľov. Zdroj: Profimedia

Na výsledky si počkáme...

Podľa britských vedcov potrvá dva až osem týždňov, kým nový variant dostatočne preštudujú na to, aby zistili, ako veľmi je infekčný alebo akú má odolnosť proti dostupným vakcínam. „Musíme čakať a byť ostražití, ale do Juhoafrickej republiky by som teraz určite nelietal,” hovorí Sabaka a zároveň dodáva, že keby sa na Slovensku objavil prvý prípad tejto mutácie, naše testy by ju zachytili. „Avšak to, či ten vírus dokáže uniknúť imunitnej odpovedi po prekonaní covidu alebo po očkovaní, s istotu nevieme. Zatiaľ sa ešte nikde neobjavil taký variant, ktorý by dokázal uniknúť imunitnej odpovedi po prekonaní a po očkovaní, vždy tam nejaká účinnosť bola zachovaná,” objasnil Sabaka.

Anketa Bojíte sa novej mutácie koronavírusu z JAR? Áno 80% Nie 20% Je mi to jedno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Medzičasom britský minister zdravotníctva Sajid Javid uviedol, že v prípade nového variantu koronavírusu budú vakcíny menej účinné až o 40 percent, citoval jeho slová denník Daily Mail. Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech/Pfizer najneskôr do dvoch týždňov oznámi, do akej miery je jej vakcína účinná proti Nu. Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch uviedol, že nový variant vyzerá podľa prvých analýz ako „veľmi nebezpečný".

„Na Slovensko sa v blízkom čase nedostane určite, aby sa niekde prejavil, musel by sa šíriť rýchlejšie ako delta variant a potláčať ho, a to, či sa šíri rýchlejšie ako delta a či je schopný vytlačiť delta variant, to zatiaľ nevieme,” myslí si infektológ.

Podľa Afrického CDC zatiaľ v Afrike zdokumentovali celkovo približne 8,6 milióna prípadov nákazy, z ktorých bolo smrteľných vyše 222.000. Zdroj: Profimedia

Znepokojenie nad novým variantom vyjadril aj epidemiológ Rastislav Maďar pôsobiaci v Česku. „To, čo predvádza nový variant B 1.1.529 v JAR, nevyzerá pre svet dobre. Rýchlosť, s akou nastúpil, výrazne predbehol deltu,” napísal na sociálnej sieti, kde zverejnil aj graf, akou rýchlosťou nastúpil nový variant v JAR v porovnaní s inými mutáciami.

To co předvádí nová varianta B 1.1.529 v JAR nevypadá pro svět vůbec dobře. Rychlost s jakou nastoupila výrazně předčila i deltu. pic.twitter.com/nKd5x1LO21 — Rasti Madar (@RastiMadar) November 25, 2021

V snahe podchytiť včas situáciu s novým variantom a zastaviť jeho šírenie, prijali viaceré krajiny prvé opatrenia.

Do Českej republiky nebudú môcť od soboty vstúpiť občania tretích krajín, ktorí boli v posledných 14 dňoch viac ako 12 hodín v Juhoafrickej republike (JAR), Namíbii, Lesothe, vo Svazijsku, v Zimbabwe, Mozambiku alebo Zambii. Izrael pre nový variant zvažuje zákaz letov z krajín na juhu Afriky a Británia dočasne zakázala lety z už spomínaných šiestich afrických krajín. Obmedzenia pre cestujúcich taktiež vyhlásili aj Nemecko a Taliansko.

Prečítajte si aj: