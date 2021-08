Summit Putina a Bidena vzťahy NEZLEPŠIL: USA musí opustiť vyše 20 ruských diplomatov!

Vláda Spojených štátov odovzdala Rusku zoznam 24 ruských diplomatov, ktorí musia do 3. septembra opustiť USA. Pre časopis The National Interest to uviedol ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov, v pondelok informovali portál Meduza.io a agentúra AP.