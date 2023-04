"Božechráň, aby sa Sudán dostal do bodu, keď začne občianska vojna... (Občianske vojny v) Sýrii, Jemene a Líbyi by boli v porovnaní ňou iba malými hrami," uviedol Hamdok na podujatí v kenskej metropole Nairobi.

Súčasný konflikt v Sudáne nazval nezmyselnou vojnou dvoch armád, pričom poznamenal, že ak by prerástol do občianskej vojny, stal by sa pre svet "nočnou morou" s mnohými následkami. "Nikto z tohto nevyjde ako víťaz. Preto to musí skončiť," dodal.

Hamdok stál na čele sudánskej vlády v rokoch 2019 až 2021, keď bol zosadený počas vojenského prevratu. Hoci bol v novembri 2021 opätovne dosadený do funkcie po podpísaní dohody obnovujúcej prechod k civilnej vláde, v januári nasledujúceho roka odstúpil.

Prebiehajúce ozbrojené zrážky medzi sudánskou regulárnou armádou pod vedením generála Abdala Fattáha Burhána a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF) generála Muhammada Hamdána Daklúa vypukli 15. apríla v Chartúme i v ďalších lokalitách krajiny a odvtedy si vyžiadali stovky mŕtvych a tisíce zranených.

Bojmi bola poškodená elektrická, vodovodná a telekomunikačná infraštruktúra a rabovaním sa zničili firmy i domy. Desaťtisíce Sudáncov utiekli pred bojmi buď do iných miest Sudánu, alebo do susedných krajín vrátane Egypta, Etiópie, Čadu a Južného Sudánu, zatiaľ čo cudzie štáty pokračujú v evakuácii svojich občanov.