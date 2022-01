Účinnosť posilňujúcich dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa v najbližších mesiacoch môže znížiť a ľudia budú pravdepodobne potrebovať ďalšie preočkovanie. Uviedol to štvrtok (6.1.) na konferencii organizovanej bankovou spoločnosťou Goldman Sachs šéf americkej farmaceutickej spoločnosti Moderna Stéphane Bancel, informovala agentúra Reuters.

Vyhlásenie prichádza niekoľko dní po tom, čo Izrael schválil podanie druhej „posilňujúcej“ a štvrtej celkovej dávky vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech ľuďom s oslabenou imunitou, informovali o tom ceskenoviny.cz. Predbežná štúdia z Izraela zistila, že štvrtá dávka vakcíny viedla k päťnásobnému zvýšeniu v hladinách protilátok už jeden týždeň po podaní.

V Čile sa od budúceho pondelka začne podávať štvrtá dávka vakcíny proti covidu, a to ľuďom s oslabeným imunitným systémom. Informoval o tom čilský prezident Sebastián Piňera po tom, ako jeho krajina vo štvrtok zaznamenala najvyšší denný prírastok počtu nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 za posledných šesť mesiacov.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Moderna Bancel budú na jeseň 2022 potrebné posiľnujúce dávky vakcíny. Jeho spoločnosť tiež údajne pracuje na vakcíne prispôsobenej koronavírusovému variantu omikron, ktorá ale nebude dostupná ešte niekoľko mesiacov.

Niektorí odborníci vyzývajú na opatrný prístup k podávaniu druhej posilňovacej dávky. "Nemôžeme očkovať každého každé štyri až šesť mesiacov. Nie je to udržateľné a nemôžeme si to dovoliť," povedal pre The Daily Telegraph vedúci výskumu vakcín na Oxfordskej univerzite, Andrew Pollard. Paul Burton, riaditeľ medicíny v spoločnosti Pfizer, minulý mesiac povedal, že budeme musieť počkať ešte niekoľko mesiacov na závery kedy a či vôbec budú štvrté dávky vakcíny potrebné.

