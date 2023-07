Austrálska študenka Xu Yitong (26) sa rozhodla vycestovať na dovolenku osamote. Vydala sa do vysnívanej dovolenkovej destinácie, na Maledivy. Hneď v prvý deň sa však rozprávka zmenila na nočnú moru.

Prvý deň v luxusnom rezorte Ritz-Carlton ju podľa jej obvinení znásilnil jeden zo zamestnancov. Keď sa o tom vedenie hotela dozvedelo, požiadali ju vraj, aby okamžite odišla, a obvinili ju z klamstva. Celú situáciu si údajne vymyslela, aby mala pobyt v drahom rezorte zadarmo. Ona si však pobyt zaplatila dopredu. Jedna noc v tomto zariadení stojí v priemere 1800 eur.

Pri check-ine bolo ešte všetko v poriadku. Dráma nastala, keď sa slečne pokazil mobil, a keďže sa chcela spojiť s rodinou, zavolala na recepciu a poprosila ich o pomoc. Informuje o tom portál Daily Mail.

Z recepcie jej na izbu poslali jedného zo zamestnancov, ktorý jej požičal svoj mobil, aby zavolala mame. Po telefonáte sa zamestnanec podľa jej slov posadil na posteľ a začal sa vypytovať nepríjemné otázky.

Strčil mi penis do úst a začal sa ma dotýkať

„Dal si žuvačku a spýtal sa ma, či sa chcem bozkávať. Zostala som ako obarená,“ zverila sa Xu. „Bola som v šoku. Povedala som, že nie, nemám rada fyzický kontakt. Preložila som mu to aj na notebooku, keby mi nerozumel.“

Dotieravý zamestnanec ale s naliehaním neprestával a pokúsil sa strčiť jej jazyk do úst. Keď sa bránila, spýtal sa jej, či je lesba.

„Začal mi strkať jazyk do úst a povedal, že bude džentlmen. Zhodil ma na posteľ, zložil si nohavice a dvakrát mi strčil penis do úst. Potom sa ma začal dotýkať v intímnych partiách a snažil sa so mnou mať sex. Bránila som sa a snažila sa ho zastaviť, ale nepomohlo to,“ opisuje študentka šokujúcu udalosť.

Po vyvrcholení poutieral semeno a sľúbil, že sa vráti

Vystrašenej Xu sa podarilo utiecť a zabaliť sa do periny. Násilník ejakuloval na obrazovku notebooku, ktorý následne utrel uterákom. Pred odchodom na dievčinu zakričal, že potrebuje čas, aby sa otvorila, a že sa vráti znova.

Dievčina po znásilnení podstúpila lekárske vyšetrenie. Policajtom to však na usvedčenie nestačí. Zdroj: Profimedia.sk

Hrôzostrašný incident dievčina okamžite nahlásila hotelu, no z jeho reakcie bola zhrozená: Namiesto pomoci sa snažili vyčistiť notebook a uterák od páchateľovej DNA.

Poslednou možnosťou bolo zavolať políciu, ktorá jej odobrala vzorku DNA z úst a prisľúbila, že do týždňa budú výsledky, ktoré by násilníka z činu usvedčili. Polícii poskytla fotografie škrabancov a modrín, ktoré jej páchateľ spôsobil, a podstúpila lekársku prehliadku.

