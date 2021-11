O nevine 18-ročného Američana Kylea Rittenhousea rozhodla porota v piatok po 26 hodinách a takmer štyroch dňoch rokovania, informuje portál CNN Prima News. Mladík bol obvinený z dvoch vrážd, jedného pokusu o vraždu, ohrozenia verejného zdravia a nelegálneho držania zbrane. Porotcovia však dali za pravdu obhajobe, podľa ktorej Rittenhouse konal iba v sebaobrane.

Celý incident sa odohral v auguste minulého roku počas protestov hnutia Black Lives Matter. V americkom meste Kenosha (štát Wisconsin) vtedy došlo k rabovaniu a ničeniu obchodov, na čo sa majitelia stavali do obrany, aby chránili svoj majetok. Práve k nim sa pridal aj vtedy 17-ročný Kyle Rittenhouse. Mladík síce pochádza zo štátu Illinoi, no do Wisconsinu pricestoval, aby podporil obranu rabovaných podnikov. Podľa prvotných informácií mal Rittenhouse do štátu vycestovať už so zbraňou, to však bolo počas procesu vyvrátené.

V Kenoshi sa dostal do konfliktu s 36-ročným Josephom Rosenbaumom, ktorý sa zúčastnil rabovania a podpaľačstva. Podľa výpovedí svedkov sa Rosenbaum choval „hyperagresívne“ a obrancom sa vyhrážal smrťou. Podľa obhajoby začal Rittenhouse strieľať až po tom, ako mu chcel Rosenbaum násilným spôsobom vziať zbraň a podľa záznamu dronu FBI ho preto Rosenbaum dokonca aj prenasledoval. Rosenbaum následky zranení neprežil.

Na to zareagovali ďalší demonštranti, ktorí začali Rittenhousea prenasledovať. Medzi nimi sa nachádzal aj 26-ročný Anthony Huber, ktorý na Rittenhousea útočil so skateboardom v rukách. Rittenhouse sa voči tomuto útoku musel brániť streľbou, čo uznal aj súd. Následne na Rittenhousa z bezprostrednej vzdialenosti vytiahol nelegálne držanú zbraň 27-ročný Gaige Grosskreutz, ktorého Rittenhouse zasiahol v obrane do ruky.

Porota v piatok rozhodla o Rittenhouseovej nevine vo všetkých bodoch obžaloby. 18-ročnému mladíkovi hrozilo v prípade dokázania viny doživotie.

Súdny proces vyvolal v USA silné ohlasy, ktoré sa prejavili aj priamo pred budovou súdu v podobe demonštrácií zástancov Rittenhousa, ale aj jeho odporcov.

„Mnoho Američanov, vrátane mňa, oslobodzujúci rozsudok nahneval a znepokojil, no musíme rozhodnutie poroty rešpektovať,“ uviedol k piatkovému rozhodnutiu americký prezident Joe Biden.

Momentále sa očakáva, že Rittenhouse bude žalovať tých, ktorí o ňom šírili lži. Medzi nimi sa nachádzali napríklad aj politici či niektoré médiá. Do problémov sa tak môžu dostať aj giganti ako BBC, CNN, MSNBC alebo Guardian. Šíreniu dezinformácií sa nevyhli ani niektoré slovenské a české médiá, napríklad aj portál manipulatori.cz. Jeho šéfredaktor Jan Cemper dokonca Rittenhousea opakovane označoval bez dôkazov za vraha aj na sociálnych sieťach.

K oslobodeniu Rittenhousea pravdepodobne prispeli aj znepokojujúce informácie o minulosti útočníkov, voči ktorým sa bránil. Prvý z postrelených, Joseph Rosenbaum, bol podľa portálu DailyMail psychicky chorým zločincom, pedofilom a monitorovaným sexuálnym násilnikom. V minulosti mal dokonca obťažovať a znásilniť päť chlapcov vo veku od deväť do jedenásť rokov.

Druhý útočník, Anthony Huber, bol v roku 2013 usvedčený zo škrtenia a útoku nožom voči svojej starej mame a bratovi, ktorým sa tiež vyhrážal upálením. Aj v prípade tretieho útočníka, Gaigea Grosskreutza, ide o viacnásobne trestaného zločinca. Medzi trestné činy, ktoré sa mu kládli za vinu patrila napríklad krádež, domáce násilie či nosenie zbrane pod vplyvom návykových látok. Na unikajúceho Rittenhousea namieril z bezprostrednej blízkosti zbraň, ktorú mal ako usvedčený zločinec dokonca v nelegálnej držbe.