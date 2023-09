Ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok stretol s bieloruským partnerom Alexandrom Lukašenkom. Ten uviedol, že Minsk by sa mohol pridať k snahám Moskvy o oživenie starého spojenectva so Severnou Kóreou. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Lukašenko návrh predložil na schôdzke v čiernomorskom letovisku Soči, na ktorej ho Putin podľa vlastných slov informoval o svojich rozhovoroch so severokórejským vodcom Kim Čong-unom na ruskom Ďalekom východe.

"Rád by som vás informoval o diskusii o situácii v regióne, ktorá bola dosť dôležitá, a tiež sa dotkol najakútnejšej otázky, situácie na Ukrajine," povedal Putin v úvode už siedmeho stretnutia s Lukašenkom od začiatku roka. "Mohli by sme rozmýšľať o trojstrannej spolupráci," reagoval Lukašenko a dodal, že "by sa aj tam mohlo nájsť trocha práce pre Bielorusko".

Kim sa s Putinom stretol v stredu na kozmodróme Vostočnyj. V piatok v návšteve Ruska pokračoval a pozrel si najnovšie ruské stíhačky v leteckej továrni v meste Komsomoľsk nad Amurom. V sobotu má pricestovať do Vladivostoku, kde si prezrie lode ruskej Tichomorskej flotily a navštívi univerzitu.

USA a ich spojenci sa domnievajú, že Kim pravdepodobne dodá Rusku muníciu pre vojnu na Ukrajine, a to výmenou za moderné zbrane alebo technológiu od Moskvy. Takáto dohoda by porušila sankcie OSN voči Pchjongjangu, ktoré zakazujú akékoľvek obchodovanie so zbraňami so Severnou Kóreou.

Putin po schôdzke s Kimom uviedol, že Rusko bude dodržiavať sankcie OSN, a v piatok tento prísľub potvrdil. "Nikdy nič neporušujeme a v tomto prípade nemáme v úmysle niečo porušovať," povedal novinárom. "Ale určite budeme hľadať možnosti rozvoja rusko-severokórejských vzťahov," doplnil.