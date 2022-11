Polícia zatiaľ nechce poskytnúť bližšie informácie o motíve streľby. Na mieste zasahovalo 11 sanitiek, píše CNN.

Polícia útočníka spacifikovala a umiestnila do väzby, no kvôli zraneniam bude zrejme prevezený do nemocnice.

Klub Q, kde k streľbe došlo, na sociálnej sieti vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí a vyhlásil, že ich komunita bola cieľom nezmyselného útoku.

„Ďakujeme rýchlym reakciám hrdinských zákazníkov, ktorí porazili ozbrojenca a ukončili tento nenávistný útok,“ píše vo vyhlásení podnik.

