Strašidelná predpoveď odborníkov: Objem plastov znepokojivo narastá, do roku 2040 sa môže... ×

Objem plastu, ktorý sa dostáva do svetových oceánov, od roku 2005 "bezprecedentne vzrástol". Do roku 2040 sa jeho množstvo môže takmer strojnásobiť, ak nebudú prijaté protiopatrenia. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v stredu zverejnil americký inštitút 5 Gyres zaoberajúci sa znížením znečistenia plastami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.