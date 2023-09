Ukončeniu štrajku predchádzalo dosiahnutie platovej dohody s hollywoodskymi filmovými štúdiami, uviedlo v statuse na platforme X vedenie Združenia amerických scenáristov (WGA). Štrajk sa skončí v stredu na poludnie losangeleského času, informovala agentúra AP. Po ukončení štrajku však budú musieť aj samotní radoví scenáristi hlasovať o ratifkácii zmluvy uzavretej WGA s filmovými štúdiami. Počas tejto procedúry - medzi 2. a 9. októbrom - však budú môcť pracovať ako obvykle, uvádza sa v maili, ktorý členom rozposlalo vedenie WGA.

Teoreticky môžu scenáristi dohodu s filmovými štúdiami odmietnuť, ale väčšina odborníkov z filmového priemyslu verí, že ratifikácia bude formalitou a práca na televíznych a filmových projektoch sa obnoví. AP dodala, že hollywoodski herci zostávajú v štrajku a nateraz bez perspektívy na rokovania. Dohoda, ktorú sa podarilo dosiahnuť WGA, však vniesla do ich radov optimizmus a v utorok sa zišli na demonštrácii - prvej od nedele, keď scenáristi dosiahli predbežnú dohodu s hollywoodskymi štúdiami a streamovacími platformami.

AP konštatovala, že v zástupe hercov bolo vidno aj viacerých scenáristov, ktorí podporujú požiadavky svojich hereckých kolegov, pričom súčasne oceňujú, že bez podpory hercov, novinárov, spevákov, tanečníkov a ďalších združených v odborovom zväze SAG-AFTRA by ani WGA nedosiahla svoj cieľ. Vyše 11.000 hollywoodskych televíznych a filmových scenáristov vstúpilo začiatkom mája do štrajku po tom, ako nedosiahli dohodu o vyšších platoch a lepších pracovných podmienkach so štúdiami a streamovacími spoločnosťami. Požadovali tiež reguláciu využívania umelej inteligencie (AI).

V polovici júla sa k scenáristom s podobnými požiadavkami pridalo okolo 160.000 hercov, novinárov, spevákov, tanečníkov a ďalších združených v odborovom zväze SAG-AFTRA. Štrajky hercov a scenáristov v USA po viac ako 60 rokoch takmer ochromili Hollywood, keďže sa nemôžu nakrúcať prakticky žiadne filmy a seriály. Herci pre štrajk nemôžu propagovať svoje filmy. Uvedenie filmov do kín bolo odložené a ovplyvnený bol aj harmonogram udeľovania rôznych cien. Napríklad odovzdávanie televíznych cien Emmy sa z polovice septembra odložilo na januári 2024.